В Словении обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

Жители могут вернуться в свои дома, отметили в муниципалитете города Нова-Горица

ЛЮБЛЯНА, 23 июля. /ТАСС/. Словенские пиротехники обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны в населенном пункте Нова-Горица. Об этом в воскресенье сообщает словенский портал "24-ur".

Отмечается, что менее чем через час после начала обезвреживания авиабомбы в Нова-Горице зазвучала сирена, возвещая об окончании операции и о том, что жители могут вернуться в свои дома. "Обезвреживание авиабомбы завершено, пиротехникам Беньямину Крешевцу и Альяжу Лебану удалось безопасно извлечь оба механических воспламенителя", - сообщили в муниципалитете города Нова-Горица.

Ранее портал "24-ur" проинформировал, что более 1 тыс. жителей города на границе с Италией эвакуировали. По информации СМИ, на словенской территории проживают около 1,1 тыс. человек, а на итальянской 600-метровая зона эвакуации охватывает около 2,2 тыс. жителей. Люди начали покидать дома в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

11 июля Словенское агентство печати сообщило, что с 25 июля 2022 года по 15 мая нынешнего члены государственной организации по защите от неразорвавшихся боеприпасов обследовали в регионе Крас 19 га с помощью металлоискателей. В результате они обнаружили 3 125 единиц неразорвавшихся боеприпасов общим весом более 10 тонн.