Явка избирателей на парламентских выборах в Камбодже превысила 81%

По данным избиркома, в голосовании приняли 7 912 081 человек

ХАНОЙ, 23 июля. /ТАСС/. Явка избирателей на прошедших в воскресенье седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) превысила 81%. Об этом сообщил руководитель группы информационного реагирования Национального избирательного комитета Камбоджи Дим Сованнаром.

По его словам, в голосовании приняли 7 912 081 человек, что эквивалентно 81,48% избирателей.

Согласно данным избиркома Камбоджи, среди почти 17 млн подданных королевства насчитывается 9 710 655 человек, обладающих правом голоса.

Волеизъявление граждан проходило на открывшихся одновременно по всей стране 23 789 избирательных участках, созданных в 25 избирательных округах. Голосование завершилось в 15:00 местного времени (11:00 мск).

По итогам выборов в Нацассамблею будет сформировано новое правительство Камбоджи, которому предстоит руководить страной в предстоящие пять лет.

Как рассказал ТАСС присутствующий на одном из избирательных участков член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский, входящий в состав российской делегации наблюдателей на выборах, голосование завершилось в 15 часов, после чего начался процесс подсчета голосов. По его словам, сначала участковая избирательная комиссия погасила неиспользованные бюллетени путем прокалывания и потом уже приступила к работе с бюллетенями из избирательных урн. Содержание каждого бюллетеня оглашается, после чего отдельный член комиссии вносит эти данные в сводную таблицу.