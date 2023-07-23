23 июля, 09:57

Глава Минобороны ФРГ отменил визит в Ирак по соображениям безопасности

В ведомстве отметили, что не стоит исключать дальнейших протестов и обострения ситуации

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус отменил запланированный на воскресенье визит в Ирак по соображениям безопасности. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

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После того, как 20 июля протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили там поджог, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии выступило против поездки Писториуса в Ирак. Как отметили в ведомстве, не стоит исключать дальнейших протестов и обострения ситуации. Кроме того, было принято решение о защите сотрудников германского представительства в Багдаде. 

Теги:
ИракГерманияПисториус, Борис
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