Глава Минобороны ФРГ отменил визит в Ирак по соображениям безопасности

В ведомстве отметили, что не стоит исключать дальнейших протестов и обострения ситуации

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус отменил запланированный на воскресенье визит в Ирак по соображениям безопасности. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

После того, как 20 июля протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили там поджог, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии выступило против поездки Писториуса в Ирак. Как отметили в ведомстве, не стоит исключать дальнейших протестов и обострения ситуации. Кроме того, было принято решение о защите сотрудников германского представительства в Багдаде.