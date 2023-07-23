Командование ООН ведет переговоры с Пхеньяном по сбежавшему в КНДР военному США

Заместитель командующего UNC британский генерал-лейтенант Эндрю Харрисон сообщил, что место нахождения американского военнослужащего Трэвиса Кинга не известно

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Командование ООН (UNC) в Республике Корея ведет переговоры с Пхеньяном о возвращении сбежавшего в КНДР американского военнослужащего Трэвиса Кинга. Об этом сообщил заместитель командующего UNC британский генерал-лейтенант Эндрю Харрисон в опубликованном в воскресенье интервью газете The Sunday Times.

"Мы не знаем место нахождения рядового Кинга в настоящий момент, но мы поддерживаем коммуникацию с Корейской народной армией, - заявил он. - Этот канал открыт и жив". Харрисон добавил, что не будет раскрывать детали "ведущихся переговоров".

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.

Во время Корейской войны в 1950 году было создано Объединенное командование многонациональных вооруженных сил под эгидой США, воевавших в Корее под флагом ООН. Чтобы придать более законный вид своим военным действиям, в Вашингтоне в одностороннем порядке переименовали Объединенное командование в Командование ООН. Его штаб-квартира расположена в городе Пхёнтхэк, в 65 км к югу от Сеула. В обязанности UNC входит надзор за соблюдением условий перемирия от 1953 года между КНДР и Республикой Корея.