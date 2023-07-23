Kyodo: Китай предложил провести встречу на высоком уровне с Японией и Южной Кореей

Как отметило агентство, в Токио это расценивают как позитивный шаг на пути к улучшению отношений с Пекином

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Китай предложил Японии провести трехстороннюю встречу на высоком уровне с Республикой Корея, что в Токио расценивают как позитивный шаг на пути к улучшению отношений с Пекином. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По их сведениям, с соответствующим предложением выступил руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе состоявшейся в Джакарте в середине июля встречи с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. После этого Токио передал информацию о предложении Сеулу.

Как отмечает агентство, стороны могут организовать переговоры на уровне заместителей министра и обсудить экономическое сотрудничество, а также вопросы экологии, включая сброс в океан очищенной от радиации воды с японской АЭС "Фукусима-1".

По мнению Японии, в случае позитивных итогов консультаций три страны смогут задуматься о проведении встречи глав внешнеполитических ведомств, а затем и встречи представителей руководства. Последний раз контакты на таком уровне проводились в 2019 году.