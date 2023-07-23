СМИ: в Иране представили новую модель беспилотника Shahed-149

По информации IRNA, БПЛА носит название Gaza в честь сектора Газа

ДУБАЙ, 23 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представил в воскресенье модернизированную версию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Shahed-149 под названием Gaza. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его сведениям, презентация прошла на авиабазе КСИР в городе Кашан в провинции Исфахан. БПЛА оснащен новой системой шасси и точкой подвески. Усовершенствованный аппарат способен находиться в воздухе более 35 часов и преодолеть 7 тыс. км за одну миссию. Как отмечает агентство, после принятия на вооружение он позволит иранским военным улучшить разведку.

Shahed-149 был представлен 21 мая 2021 года и назван в честь сектора Газа. В тот день вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и радикальными группировками в палестинском анклаве, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния тогда стали 257 жителей сектора Газа, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.