СМИ: на юго-востоке Ирана из-за теракта погибли не менее четырех полицейских

По данным Fars News Agency, неизвестные напали на сотрудников патрульно-постовой службы на трассе Тафтан-Хаш

ТАСС, 23 июля. По меньшей мере четыре сотрудника дорожной полиции погибли в результате нападения неизвестных на служебный автомобиль. Об этом сообщило Fars News Agency.

По его информации, трое сотрудников сил правопорядка погибли на месте, а один умер позже от полученных травм. Теракт произошел в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке страны. Неизвестные напали на сотрудников патрульно-постовой службы на трассе Тафтан-Хаш в центральном районе провинции.

Подробности происшествия выясняются, официальных комментариев пока не поступало.