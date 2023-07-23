СМИ: проект заявления саммита в Вильнюсе не содержал слов "НАТО" и "членство" про Киев

Как сообщил журнал Newsweek, первоначальный вариант документа был слабее окончательного

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Первоначальный вариант итогового заявления саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе был слабее окончательного документа и не содержал слов "НАТО" и "членство" в отношении Украины. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник, близкий к администрации украинского президента.

По данным издания, такой подход отражал мнение в альянсе, что решения по поводу евроатлантической интеграции Украины могут выйти за рамки Плана действий по подготовке к членству в НАТО. В предварительном варианте документа было сказано, что "Украина будет включена в евроатлантическое сообщество". По словам источника журнала, "это было первоначальное предложение и они [авторы документа] не хотели использовать слова "членство" и "НАТО".

Согласно информации издания, украинская сторона не смогла добиться на саммите желаемых результатов по вопросу вступления в альянс, возможно, из-за давления Германии на Белый дом.

Как заявил на итоговой пресс-конференции прошедшего 11-12 июля саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс направит приглашение Украине, когда союзники решат, что все условия выполнены. Он сказал, что Киев должен модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Столтенберг отметил, что НАТО никогда не обозначает временные рамки в процессе вступления стран в альянс. Ранее в блоке также неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможное вступление Украины в НАТО очень опасным для европейской безопасности.