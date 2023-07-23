Явка на всеобщих выборах в Испании к середине дня составила около 40%

На последнем аналогичном голосовании, прошедшем в ноябре 2019 года, явка к этому моменту достигла около 38%

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Явка на досрочных всеобщих выборах в Испании на 14:00 по местному времени (15:00 мск) составила 40,46%. Об этом сообщило в воскресенье правительство страны.

На последнем аналогичном голосовании, которое прошло в ноябре 2019 года, явка к этому моменту достигла около 38%. Ранее некоторые политические деятели подвергали критике решение о проведении нынешнего волеизъявления в разгар периода летных отпусков.

Избирательные участки на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) открылись в 09:00 (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата) и 208 сенаторов. Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Изначально волеизъявление было запланировано на конец этого года, тем не менее в конце мая премьер-министр Педро Санчес объявил о решении провести внеочередное голосование. Глава правительства пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов на региональных и муниципальных выборах, полученных Испанской социалистической рабочей партией, лидером которой он является.