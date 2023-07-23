Авиасообщение между Ливией и Италией впервые за 10 лет возобновится 24 июля

Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба назвал это шагом, "который прокладывает путь к открытию воздушного пространства с другими странами"

КАИР, 23 июля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Триполи и Римом "возобновится 24 июля" после 10-летнего перерыва. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба.

"Возобновление рейсов между Ливией и Италией - это шаг, который прокладывает путь к открытию воздушного пространства с другими странами", - приводит его заявление информационный портал Al-Wasat. Он подчеркнул, что его правительство также "будет работать над открытием авиасообщения между Римом и Бенгази".

9 июля Дбейба сообщил, что итальянское правительство приняло решение снять действовавший в течение последних 10 лет запрет на полеты ливийских самолетов в Италию. По убеждению главы ПНЕ, нынешнее решение итальянских властей "значительно облегчит передвижение ливийцев".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.