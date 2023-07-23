Катар впервые за шесть лет назначил посла в ОАЭ

Им стал Султан бен Сальмин аль-Мансури

ТАСС, 23 июля. Эмир Катара назначил Султана бен Сальмина аль-Мансури новым послом в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующий указ опубликован на сайте канцелярии эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

"Назначить Султана бен Сальмина аль-Мансури чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ", - говорится в документе. Указ вступает в силу с момента его опубликования. Власти Катара приняли решение о назначении посла в ОАЭ впервые с момента разрыва дипотношений между Дохой и Абу-Даби в 2017 году.

Аль-Мансури, новый представитель Катара в ОАЭ, с 2014 по 2019 год был послом эмирата в Китае, с 2019 по 2023 год представлял интересы своего государства в Австрии.

В июне 2017 года Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения с Катаром. Главной причиной этого решения была названа дестабилизирующая роль Катара, а также поддержка эмиратом экстремистской идеологии и действующих в регионе группировок. В Дохе эти утверждения назвали голословными.

В январе 2021 года аравийские монархии и Египет подписали на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива соглашение о прекращении всех разногласий с Катаром, восстановлении с ним полноценных дипломатических отношений, а также о снятии транспортной блокады. Однако не все страны пошли на нормализацию отношений с Дохой после саммита.

Так, ОАЭ объявили о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств, а также консульства Катара в Дубае только 19 июня 2023 года.