В ЮАР работают над законом, позволяющим не арестовывать лидеров стран по ордеру МУС

Генеральный директор МИД республики Зане Дангор заявил, что есть страны, включая Великобританию, которые включили в свое национальное законодательство норму, дающую правительству право решать, давать ход ордеру Международного уголовного суда или нет

ПРЕТОРИЯ, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Южно-Африканской Республики работает над тем, чтобы ввести в национальное законодательство норму, которая позволит действующим лидерам зарубежных стран беспрепятственно находиться на территории ЮАР, даже если Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на их арест. Об этом заявил генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор.

"Мы рассматриваем как вопросы наших обязательств перед МУС, так и наши обязательства в рамках обычного международного права, которые фигурируют в статье 98 Римского статута", - приводит в воскресенье его слова новостной портал News24. Дангор заметил, что есть страны, включая Великобританию, которые включили в свое национальное законодательство норму, дающую правительству право решать, давать ход ордеру МУС или нет. "В первую очередь это относится к случаям, когда обвиняемый является гражданином страны, на признающей МУС", - сказал генеральный директор МИД.

Дангор сообщил, что с весны власти ЮАР провели 97 встреч с представителями МУС для уточнения условий взаимодействия. Пока правительство ЮАР официально не объявило процедуру и временные рамки принятия нового национального законодательства в отношении МУС.