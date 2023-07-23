В Великобритании сроки введения в эксплуатацию ракеты SPEAR 3 для F-35 сместили на 20 лет

В Минобороны Соединенного Королевства причину изменения сроков не уточнили

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Сроки введения в эксплуатацию британской ракеты SPEAR 3 класса "воздух - поверхность" для истребителей F-35 были сдвинуты с середины 2027 года на конец 2047 года. Об этом в воскресенье сообщило онлайн-издание UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Соединенного Королевства.

"По сравнению с четвертым кварталом 2021-2022 финансового года (с 6 апреля 2021 года по 5 апреля 2022 года - прим. ТАСС) дата завершения проекта в четвертом квартале 2022-2023 года сместилась с 30 июня 2027 года на 31 декабря 2047 года", - сказано в сообщении. В оборонном ведомстве не уточнили причину изменения сроков введения SPEAR 3 в эксплуатацию.

Согласно порталу, сроки могли сместиться по разным причинам: от "стратегических корректировок" и проблем с ресурсами до технических и коммерческих факторов. Кроме того, новая дата может просто свидетельствовать о необходимости более тщательного планирования проекта или же говорить о примерных сроках прекращения эксплуатации ракеты.

Разработкой SPEAR 3 занимается британское подразделение международного производителя ракетных систем MBDA. Ракета дальностью полета до 140 км и массой 100 кг будет запускаться с истребителей Eurofighter Typhoon и F-35.