Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16

Их поставка займет несколько месяцев, отметил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в интервью телеканалу CNN.

По словам главы Госдепартамента, "даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться". "Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время", - подчеркнул Блинкен.

На уточняющий вопрос о том, считает ли он, что Украина получит американские истребители, госсекретарь ответил утвердительно. "Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их", - отметил глава Госдепартамента.

"Наше военное руководство прилагает все возможные усилия к тому, чтобы определить, какие [именно вооружения] наиболее эффективны для украинцев, как быстро они могут быть развернуты, насколько эффективно они могут применяться. Так будет и дальше, процесс по F-16 движется", - отметил Блинкен.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 уже до конца 2023 года, однако ход боевых действий они не изменят.

Как признал в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае" несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".