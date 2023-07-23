Экс-глава МО Греции призвал попросить у России самолеты для тушения пожаров

Речь идет о российских самолетах-амфибиях Бе-200

АФИНЫ, 23 июля. /ТАСС/. Пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо попросить Россию прислать самолеты. Такое мнение выразил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос в связи с сильным природным пожаром на острове Родос.

"Без [самолетов] "Бериев" ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…", - написал Камменос в своем Twitter.

Российские самолеты Бе-200, которые в Греции называют просто "Бериев" по названию производящего их Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева, неоднократно помогали в тушении сильных лесных пожаров в этой стране. В 2021 году в Грецию в связи с просьбой греческих властей оказать помощь в тушении пожаров и по поручению президента РФ Владимира Путина была направлена авиагруппировка, в которую входили российские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. В это время подавлением огня занимался и российский Бе-200ЧС, арендованный Грецией. Греческий информационный портал Ieidiseis.gr тогда отмечал, что российский Бе-200ЧС - единственный самолет, который смог сбрасывать воду в условиях экстремальной жары в греческой области Аттика, он в буквальном смысле спас районы Афин от катастрофы из-за пожара.

Правительство Греции после начала российской специальной операции на Украине взяло курс на разрыв всех связей с РФ, передало Украине значительную часть запасов российской и советской военной техники, которая стояла на вооружении греческих ВС.

Природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат шестой день. Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA) сообщило в воскресенье со ссылкой на полицию Греции, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек. По информации агентства, это крупнейшая операция по транспортировке жителей и туристов, которая когда-либо проводилась в Греции. Родос в настоящее время принимает более 200 тыс. туристов.