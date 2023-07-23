В ОИС заявили, что акты исламофобии не могут быть оправданы свободой выражения мнений

Эти провокации по разжиганию религиозной ненависти и нетерпимости будут иметь опасные последствия, отметил глава организации Хусейн Ибрагим Таха

БЕЙРУТ, 23 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха решительно осудил действия экстремистов, осквернивших священный Коран перед зданием посольства Ирака в Копенгагене. В заявлении от имени ОИС, переданном в воскресенье иорданским агентством Петра, он выразил обеспокоенность по поводу повторяющихся случаев посягательства на исламские святыни.

"Акты исламофобии не могут быть оправданы приверженностью к свободе выражения мнений на Западе, - отметил Таха. - Эти провокации по разжиганию религиозной ненависти и нетерпимости будут иметь опасные последствия".

Как подчеркнул глава ОИС, "право на свободу выражения мнений обязывает к соблюдению международной законности, которая запрещает религиозную рознь и расовую дискриминацию".

Организация исламского сотрудничества в ближайшее время проведет экстренное заседание для принятия мер по противодействию проявлениям исламофобии, которые были отмечены в последнее время в странах Запада. Как ожидается, совещание пройдет на уровне министров иностранных дел по запросу Ирака. Штаб квартира ОИС находится в Джидде, административным главой организации является чадский дипломат Хусейн Ибрагим Таха.