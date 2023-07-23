23 июля, 15:05,
обновлено 23 июля, 15:40
Военная операция на Украине

Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело

По словам госсекретаря США, российские вооруженные силы организовали "надежную оборону"

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело, признал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"На данный момент контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжелое", - заявил он в воскресенье в интервью телеканалу CNN, отметив, что идут "тяжелые бои". По его словам, российские вооруженные силы организовали "надежную оборону".

Говоря о сроках контрнаступления, Блинкен подчеркнул, что "оно не завершится в течение одной-двух недель". "Мы по-прежнему рассчитываем, что [на это уйдет] несколько месяцев", - отметил он.

7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в Соединенных Штатах, однако судить о результатах еще рано. CNN сообщил в начале июля, что западные страны нервничают из-за того, что продвижение подразделений украинских войск измеряется метрами, а не километрами. Медленный темп контрнаступления означает, что поддержка Запада может ослабнуть, если конфликт затянется, отмечает телеканал.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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