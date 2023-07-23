WSJ: экс-президент США Никсон допускал возможность конфликта на Украине в 1994 году

По информации газеты, политик охарактеризовал ситуацию на украинской территории как "крайне взрывоопасную"

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Ричард Никсон (1969-1974 годы) в 1994 году допускал возможность вооруженного столкновения на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на рассекреченное письмо Никсона действующему на тот момент президенту США Биллу Клинтону (1993-2001 годы).

Как отмечает WSJ, Никсон в 1994 году совершил двухнедельную поездку, посетив Россию и Украину, по итогам которой 21 марта того же года написал письмо Клинтону. На этой неделе содержание письма было рассекречено президентской библиотекой Клинтона.

По информации газеты, из письма следует, что Никсон был обеспокоен возможностью ухудшения отношений Москвы и Киева и охарактеризовал ситуацию на Украине как "крайне взрывоопасную". По его словам, "если позволить ей выйти из-под контроля", то Боснийская война (1992-1995 годы) "покажется лишь детским лепетом".

При этом Никсон выражал мнение, что американские дипломаты недостаточно серьезно подходили к этому вопросу. "Ввиду значимости Украины я призываю вас немедленно усилить дипломатическое присутствие в Киеве", - приводит WSJ выдержки из письма Никсона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. При этом власти Украины неоднократно настаивали на передаче Киеву еще большего количества вооружения, более современных образцов, а также дальнобойных ракет и авиации.