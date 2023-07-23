Президент Израиля прилетел из США и вернулся к работе над компромиссом по судебной реформе

Ицхак Герцог и его команда предпринимают все усилия, чтобы достичь соглашения, отметили в президентской канцелярии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Глава Израиля Ицхак Герцог завершил визит в США и возвратился в страну, где вернулся к работе над достижением консенсуса между коалицией и оппозицией вокруг спорной судебной реформы. Об этом сообщила в воскресенье президентская канцелярия.

"Президент Ицхак Герцог сейчас приземлился в Израиле по итогам своего дипломатического визита в Соединенные Штаты. В настоящий момент, как и во время всего своего визита, президент и его команда предпринимают все усилия, чтобы достичь соглашения [по судебной реформе] между сторонами", - говорится в сообщении.

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

На прошлой неделе Кнессет (парламент страны) принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил хозяину Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.

В субботу вечером по всей стране прошла новая волна массовых выступлений оппозиции. К зданию Кнессета в Иерусалиме в тот же день подошла многочисленная колонна демонстрантов, несколько дней шедшая маршем из Тель-Авива. Они намерены разбить палаточный лагерь рядом с парламентом на неопределенный срок, протестуя против принятия законов о судебной реформе.