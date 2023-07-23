Лидер оппозиции ФРГ выступил против запрета партии АдГ на фоне роста ее популярности

Фридрих Мерц считает, что подобные сценарии "никогда не приводили к решению политической проблемы"

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии, Фридрих Мерц выступил против запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), рейтинг которой в последнее время стремительно растет. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ZDF.

"Запреты партий никогда не приводили к решению политической проблемы", - сказал Мерц. Соответствующее предложение депутата Бундестага от ХДС Марко Вандервитца политик назвал "особым мнением в депутатской группе, которое партия не разделяет". В то же время Мерц повторил, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не будет сотрудничать с АдГ. Однако он ограничил это "законодательными органами" и "правительственными образованиями".

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, рейтинг партии "Альтернатива для Германии" достиг рекордной отметки за всю историю существования политического объединения; в настоящее время ее готовы поддержать 22% избирателей в ФРГ, что на 2 п.п. больше, чем на предыдущей неделе, и в два раза больше, чем год назад. Таким образом, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, АдГ заняла бы на них второе место, уступив блоку ХДС/ХСС лишь 4 п.п. Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца расположилась на третьем месте, набрав 18% голосов. Партия "Союз-90"/"зеленые", также входящая в правящую коалицию, получает лишь 14%. Свободная демократическая партия - 7%.

Рейтинг АдГ растет на фоне дискуссии о целесообразности санкций против России и высокой инфляции в ФРГ. "Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям. Сейчас ее рейтинг колеблется в диапазоне от 17% до 19%.

В ФРГ партию называют правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в виде какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях.