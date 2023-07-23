Явка на выборах в Испании за два часа до окончания голосования составила около 53%

Из-за отпусков в этом году вырос запрос на голосование по почте

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Явка на проходящих в воскресенье досрочных всеобщих выборах в Испании к 18:00 по местному времени (19:00 мск) составила 52,94%. Об этом сообщило правительство страны.

На последнем аналогичном голосовании, которое прошло в ноябре 2019 года, явка к этому моменту достигла почти 57%. Ранее некоторые политические деятели Испании подвергали критике решение о проведении нынешних выборов в разгар периода летних отпусков.

Как убедился корреспондент ТАСС, в первой половине дня на избирательных участках в Мадриде выстраивались очереди. В столице столбик термометра днем достигал отметки в 35 градусов, однако и утром на улицах города уже было жарко. Именно из-за погоды многие намеренно пришли проголосовать в первой половине дня, чтобы избежать солнцепека.

Из-за отпусков в этом году вырос запрос на голосование по почте. Те испанцы, которые решили прийти на избирательные участки, зачастую шли голосовать семьями, в том числе с детьми. В ожидании возможности опустить бюллетень в урну для голосования многие обсуждали текущую политическую ситуацию в стране, некоторых из-за жаркой погоды можно было увидеть с веерами.

Избирательные участки на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) открылись в 09:00 (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата) и 208 сенаторов. Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Изначально волеизъявление было запланировано на конец 2023 года, тем не менее в конце мая премьер-министр Педро Санчес объявил о решении провести внеочередное голосование. Глава правительства пошел на этот шаг после того, как на региональных и муниципальных выборах Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой он является, показала неудовлетворительные результаты.