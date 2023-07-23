Провал "контрнаступления" Украины, удар по Одессе и F-16 для Киева. События вокруг Украины

Украина получит истребители F-16, но на их поставку уйдут месяцы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге сообщил о провале украинского контрнаступления, а Минобороны РФ рассказало об очередном ударе по объектам в Одессе и возложило на Киев ответственность за разрушение Спасо-Преображенского собора в этом городе.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Удар по Одессе

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли удар морскими и авиационными ракетами большой дальности "по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления" в районе Одессы, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что на этих объектах находились иностранные наемники, и подчеркнули, что "все спланированные к удару цели уничтожены".

Министерство опровергло утверждения властей Украины, что в результате этой атаки был разрушен Спасо-Преображенский собор. В ведомстве назвали самой вероятной причиной поражения храма "падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий" ПВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также возложила ответственность за повреждения собора в Одессе на Киев.

Заявления Путина и Лукашенко

Так называемое контрнаступление Киева "есть, просто оно провалилось", заявил Путин, комментируя слова Лукашенко, что "контрнаступления нет". Российский лидер также обратил внимание на то, что иностранные наемники на Украине несут "значительные потери из-за своей глупости".

Белорусский президент заявил, что накануне, по его данным, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley (в Минобороны сообщали об уничтожении 7 и 10 таких машин соответственно). По словам Путина, "иностранных [танков и бронемашин], пожалуй, столько не уничтожали за один день".

Также на встрече была поднята тема Западной Украины, территорию которой, как заявляла российская сторона, планирует оккупировать Польша. Лукашенко назвал такие планы неприемлемыми и попросил, чтобы Путин "обсудил и продумал" возможность оказать "помощь и поддержку" населению западных украинских областей.

F-16 для Украины

Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев, заявил Блинкен в интервью CNN. По его словам, "процесс по F-16 движется".

Ранее в Белом доме сообщали о планах передать Киеву эти самолеты до конца года, хотя еще весной Соединенные Штаты не планировали поставлять украинским военным F-16. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере".

Обстрел российских журналистов

Группа российских журналистов в субботу попала под украинский обстрел в Запорожской области. Погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, пострадали сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков и еще один корреспондент агентства Константин Михальчевский. Жизням раненых, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

По данным Минобороны РФ, украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением кассетных боеприпасов.

Ход операции

Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступать на краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в Минобороны РФ.

На запорожском и южнодонецком направлениях Киев, по оценке ведомства, за двое суток потерял около 350 человек и свыше 40 единиц техники. В воскресенье министерство заявило, в частности, об уничтожении 7 танков Leopard и 10 боевых машин пехоты Bradley.

Потери Украины на донецком направлении, по информации Минобороны РФ, составили порядка 650 человек и 45 единиц техники, на краснолиманском - около 300 и свыше 30 соответственно. На купянском направлении Киев потерял до 140 человек и более 10 машин и орудий, на херсонском - примерно 90 человек и почти 20 единиц техники, следует из сводок российского военного ведомства.

Кроме того, российская авиация сбила над Донецкой Народной Республикой украинский штурмовик Су-25, рассказали в министерстве.

В Минобороны также сообщили об ударах по военным объектам: в Черниговской области, по его данным, был поражен пункт дислокации иностранных наемников, а на авиабазе Канатово в Кировоградской области - склад авиационного топлива.

Западные оценки контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет тяжело и до сих пор "находится на сравнительно ранней стадии", признал Блинкен в интервью CNN. Он отметил, что российские военные организовали "надежную оборону".

Говоря о сроках "контрнаступления", Блинкен выразил мнение, что оно "не завершится в течение одной-двух недель", и на это уйдет "несколько месяцев".

Газета The Wall Street Journal в воскресенье напечатала материал, в котором подчеркивается, что на Западе ошибочно надеялись на находчивость и высокий боевой дух украинских военных. По оценке издания, Вооруженные силы Украины растрачивают наступательный потенциал без существенных сдвигов.

Ремонт украинских танков в Польше

В Польше начал работать центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, первые два танка уже прибыли на предприятие Bumar в Гливице.