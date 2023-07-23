МИД Словении не рекомендовал гражданам страны посещать юго-восточную часть Родоса

На острове шестой день тушат природный пожар

ЛЮБЛЯНА, 23 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Словении не рекомендует гражданам республики посещать юго-восточную часть Родоса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте словенского внешнеполитического ведомства.

"На данный момент к нам обратились три словенские семьи, которые в настоящее время находятся на Родосе. Все они были эвакуированы и находятся в безопасности. К нам также обратилась за советом группа словенцев, которые хотели поехать туда сегодня. В сложившейся ситуации гражданам Словении не рекомендуется посещать юго-восточную часть Родоса", - сообщило ведомство.

Отмечается, что в МИД Словении и в посольстве республики в Афинах внимательно следят за развитием лесных пожаров на Родосе. "Гражданам Словении, которые уже находятся в пострадавших районах острова Родос, рекомендуется следовать инструкциям <...> местных властей и персонала отелей, в которых они проживают", - говорится в сообщении.

Природный пожар на Родосе, распространяющийся на юго-востоке острова, тушат шестой день. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители населенных пунктов Киотари, Геннади, Пилонас, Лаэрма, Лардос, Линдос, Калатос-Малона, Асклипиио, Пефкус, Массари, Хараки, а также туристы из отелей в этих районах. На острове в настоящее время находятся более 200 тыс. туристов.