СМИ сообщили о высоких потерях и деморализации военнослужащих ВСУ

По данным газеты Kyiv Post, причиной этому являются безуспешные попытки украинского контрнаступления

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, из-за безуспешных попыток контрнаступления их боевой дух падает. Об этом украинские военнослужащие рассказали газете Kyiv Post.

Они отмечают, что боевой дух в подразделениях падает из-за постоянных и нарастающих потерь. "За месяц мы продвинулись всего на полтора километра. Мы продвигаемся вперед на дюймы, но я не думаю, что это стоит тех человеческих ресурсов и той техники, которые мы потратили", - рассказал газете украинский военный медик и попросил не обнародовать его имя. Он назвал ситуацию очень тяжелой.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева.