Sky: МИД Британии направил группу быстрого реагирования на Родос

По данным телеканала, команда "разместится в Международном аэропорту Родоса, чтобы оказывать помощь с проездными документами и быть связующим звеном с греческими властями и туристическими операторами на месте"

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. МИД Соединенного Королевства направил группу быстрого реагирования для помощи британским гражданам, оказавшимся в сложном положении на греческом острове Родос, где почти неделю бушуют лесные пожары. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на заявления представителя правительства Великобритании.

По его словам, команда "разместится в Международном аэропорту Родоса, чтобы оказывать помощь с проездными документами и быть связующим звеном с греческими властями и туристическими операторами на месте".

Представитель кабмина добавил, что британские граждане должны в первую очередь связаться со своими туроператорами для получения информации об обратных рейсах, а также "активно следить за информацией о пожарах на Родосе и быть на связи с местными властями".

Ранее в воскресенье британский туроператор Jet2 отменил до 30 июля все рейсы на Родос, аналогично поступил - до 25 июля - германский туристический концерн TUI.

По последней информации Афинского Македонского агентства новостей, всего на данный момент из районов природного пожара эвакуированы 19 тыс. человек.