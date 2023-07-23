Опрос показал, что большинство мест в парламенте Испании могут получить правые партии

Согласно исследованию, консервативная Народная партия может рассчитывать на 145-150 мест в 350-местной нижней палате парламента

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Правые политические силы могут получить абсолютное большинство мест в Конгрессе депутатов (нижняя палата) парламента Испании по итогам прошедших в воскресенье всеобщих выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного в преддверии голосования и опубликованного телерадиокомпанией RTVE после закрытия избирательных участков.

По ее информации, консервативная Народная партия (НП), которая является главной оппозиционной политической силой, может рассчитывать на 145-150 мест в 350-местной нижней палате парламента. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса может получить 113-118 мандатов. За ней идут левое движение "Сумар" (28-31 место) и крайне правая партия "Вокс" (24-27). Таким образом, правые политические силы могут получить абсолютное большинство мандатов в парламенте, что при достижении договоренности позволило бы им сформировать правительство.

Изначально выборы были запланированы на конец 2023 года, тем не менее в конце мая премьер Санчес объявил о решении провести досрочное голосование. Глава правительства пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов ИСРП на региональных и муниципальных выборах.

Кандидатуру премьера Испании утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить претендента, партии необходимо получить большинство (176) кресел в 350-местной палате. В последний раз такое происходило в 2011 году. При отсутствии очевидного победителя, который бы сумел утвердить своего кандидата на пост премьер-министра, партии ведут переговоры о формировании коалиции. При этом расклад сил может сложиться не в пользу явного лидера по итогам волеизъявления.

Не исключено, что в случае успеха ИСРП вступит в альянс с движением "Сумар", чтобы сформировать кабмин. В свою очередь НП может попытаться договориться с "Вокс", чтобы заручиться поддержкой своего кандидата на пост премьера. В этом случае крайне правые могут впервые получить места в правительстве Испании.