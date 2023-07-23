СМИ: Тайвань на учениях отработает перенос штабов из-за их поражения противником

По данным Центрального информационного агентства острова, маневры пройдут 24-28 июля

ГОНКОНГ, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня в ходе учений "Ханьгуань" 24-28 июля будут отрабатывать перевод штабов в запасные центры управления из-за уничтожения командных пунктов условным противником. Об этом в воскресенье сообщило Центральное информационное агентство острова.

Как пояснил источник агентства, маневры предусматривают проверку резервных командных пунктов ВВС острова. Согласно легенде учений, в результате удара условного противника основной командный центр в районе Чаньчушань в Тайбэе не может выполнять свои функции. По этой причине ВВС необходимо перебазировать штаб в другой командный пункт.

В ходе учений 25 июля будет задействован аэропорт Тайтун: ожидается, что в нем совершат посадку истребители F-16 и военно-транспортные самолеты C-130H. 26 июля учения впервые пройдут на территории международного аэропорта Таоюань (открыт в 1979 году): военные должны будут отразить попытку его захвата спецназом условного противника. Эти маневры должны продлиться около часа - на это время Таоюань перестанет обслуживать все коммерческие рейсы.

Кроме того, по легенде учений вооруженные силы Тайваня должны будут уничтожать десант условного противника в порту Тайбэя, на пляже в городе Синьбэй в районе Бали и в устье реки Даньшуйхэ.

Маневры "Ханьгуан" проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил. С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза учений "Ханьгуан-39", сценарий которой предусматривал компьютерное моделирование отражения полномасштабного вторжения на остров. В ходе второго этапа учений с 24 по 28 июля тайваньские вооруженные силы также будут отрабатывать противодействие высадке десанта и прорыв морской блокады. В 2023 году легенда учений предусматривает отражение атаки условного противника на восточное побережье острова и ведение боевых действий в условиях городской застройки.