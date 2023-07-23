JPost: президент Израиля обсудил с находящимся в больнице премьером судебную реформу

По данным газеты, Ицхак Герцог и Биньямин Нетаньяху поговорили о попытках прийти к компромиссному соглашению между коалицией и оппозицией по поводу первого из законопроектов, который обсуждается в Кнессете

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог, завершивший в воскресенье визит в США и вернувшийся на родину, вечером навестил в больнице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, перенесшего минувшей ночью операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, главной темой встречи двух политиков стала судебная реформа, предложенная правительством Нетаньяху и вызвавшая ожесточенные протесты оппозиции. С начала этой недели по всему Израилю вновь прокатились демонстрации противников реформы, в то время как в Кнессете (парламенте) начались голосования по первым частям спорного проекта.

Как отмечает The Jerusalem Post, Герцог и Нетаньяху обсудили попытки прийти к компромиссному соглашению между коалицией и оппозицией по поводу первого из законопроектов, который сейчас обсуждается в Кнессете. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной ветви власти, и уже одобрен в первом чтении.

В ночь на воскресенье 73-летний Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора. Утром радиостанция Kan сообщила со ссылкой на медиков, что хирургическое вмешательство прошло успешно и что премьер остается в госпитале для дальнейшего наблюдения. Позднее канцелярия Нетаньяху распространила заявление главы правительства, в котором тот заверил, что чувствует себя хорошо, и пообещал уже в понедельник прибыть на заседание Кнессета.