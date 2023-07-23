В Тель-Авиве проходит митинг сторонников судебной реформы

Как сообщил Channel 14, в акции принимают участие около 200 тыс. человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч израильтян вышли в воскресенье вечером в Тель-Авиве на массовый митинг в поддержку судебной реформы, предложенной правительством страны. По информации Channel 14 израильского телевидения, участие в демонстрации приняли около 200 тыс. человек.

Это одна из редких массовых проправительственных акций в поддержку реформы в Тель-Авиве, среди жителей которого преобладают оппозиционные настроения. Она проходит возле комплекса правительственных зданий на востоке города, на том же месте, где с января еженедельно свои многочисленные митинги проводят противники реформы. Последний из них состоялся в субботу и собрал, согласно данным Channel 13 израильского телевидения, около 170 тыс. протестующих.

На нынешнем митинге его участники размахивают израильскими флагами, активно высказываются в поддержку премьера Биньямина Нетаньяху и его правительства. "Народ требует судебной реформы", - скандируют митингующие. Они подчеркивают, что нынешнее правительство получило от избирателей мандат на проведение реформы по итогам парламентских выборов, состоявшихся в конце 2022 года.

Кроме того, участники акции остро критикуют решение оппозиционно настроенных армейских резервистов бойкотировать военную службу в знак протеста против судебной реформы. По мнению сторонников реформы, такими действиями отказники подрывают безопасность Израиля.

Оппозиция тем временем продолжает протестовать в воскресенье возле здания Кнессета (парламент) в Иерусалиме. В субботу туда прибыла многотысячная колонна протестующих, которые несколько дней шли пешком из Тель-Авива. В парке возле парламента они разбили палаточный лагерь на неопределенное время, протестуя против утверждения первой части судебной реформы, дебаты по которой возобновились в Кнессете в воскресенье.

Перекрытие шоссе и задержания

Группа участников массового митинга в поддержку судебной реформы в Израиле ненадолго перекрыла движение на шоссе "Аялон" - оживленной трассе на востоке Тель-Авива. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, небольшая группа митингующих вышла на проезжую часть, откуда их вскоре прогнали полицейские. Один человек по итогам инцидента задержан. Движение по трассе восстановлено.

Как отмечает издание, до сих пор подобные происшествия на трассе "Аялон" регулярно происходили с участием оппозиционных активистов, которые выходили на проезжую часть после митингов против судебной реформы. Для их разгона постоянно привлекали конную полицию и использовали водометы.

Судебная реформа и протесты в Израиле

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Нетаньяху и с предложенным им планом преобразования израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

На прошлой неделе Кнессет принял в I чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил главе Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.