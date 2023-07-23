В Азербайджане задержали граждан страны, подозреваемых в связях с FETO

По данным МВД республики, один из пяти задержанных дал показания, что был связан с оппозиционным политиком и экономистом Губадом Ибадоглу

БАКУ, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Азербайджана задержали шесть граждан республики, подозреваемых в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которая признана в Турции террористической. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Азербайджана.

"Министерство внутренних дел Азербайджана на основании информации, полученной от МВД Турции, провело оперативные мероприятия в стране против лиц, связанных с FETO", - говорится в сообщении.

По данным МВД, один из пяти задержанных дал показания, что был связан с оппозиционным политиком и экономистом Губадом Ибадоглу. "На основании этих показаний в офисе Ибадоглу был проведен обыск, обнаружены документы, представляющие значение для дела, и он задержан", - отметили в МВД.

В министерстве добавили, что в настоящее время продолжается расследование.

Анкара обвиняет FETO, связанную с проживающим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, в попытке осуществления государственного переворота в Турции в июле 2016 года.