Левые и правые партии идут одинаково на выборах в Испании после обработки 62% бюллетеней

Таким образом, ни одной политической силе пока не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Левые и правые партии получают примерно одинаковое количество мандатов в парламенте Испании по итогам прошедших в воскресенье досрочных всеобщих выборов после обработки 62,3% бюллетеней. Об этом сообщило правительство королевства.

Так, главная оппозиционная сила - консервативная Народная партия (НП) - получает 131 кресло в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). За ней идет Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса (128). Крайне правая партия "Вокс" получает 33 мандата, а левое движение "Сумар" - 30. По мере подсчета голосов исход волеизъявления периодически меняется в пользу то ИСРП, то НП.

Таким образом, ни одной политической силе пока не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнутся переговоры по вопросу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьера.

Изначально выборы были запланированы на конец года, однако еще в конце мая Санчес объявил о решении провести досрочное голосование. Он пошел на этот шаг в связи с неудовлетворительными результатами, полученными ИСРП на региональных и муниципальных выборах.

Кандидатуру главы правительства Испании утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить претендента, партии необходимо получить большинство кресел (176) в 350-местной палате. Последний раз такое происходило в 2011 году. Таким образом, в отсутствие очевидного победителя, который сумел бы утвердить своего кандидата на пост премьера, партии ведут переговоры с другими политическими силами о возможной поддержке. При этом ситуация может сложиться и не в пользу явного лидера по итогам волеизъявления.

Не исключается, что в случае победы ИСРП может вступить в союз с движением "Сумар" и другими небольшими политическими силами, чтобы сформировать кабмин. В свою очередь НП может попытаться прийти к соглашению с "Вокс", чтобы заручиться поддержкой в отношении своего кандидата на пост премьера. В такой ситуации крайне правые могут впервые получить места в национальном правительстве.

В новость были внесены изменения (23:16 мск) - обновлены данные по подсчету голосов.