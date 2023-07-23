23 июля, 19:28

Премьер Чехии заявил о готовности помочь с эвакуацией сограждан с Родоса

Петр Фиала отметил, что на остров могут немедленно вылететь самолеты ВС республики

ПРАГА, 23 июля. /ТАСС/. Чешская армия готова помочь с эвакуацией соотечественников из охваченных пожарами районов греческого острова Родос. Сообщение об этом разместил в воскресенье в Twitter премьер-министр республики Петр Фиала.

"Самолеты ВС готовы немедленно вылететь в Грецию", - отметил он. По словам главы правительства, военные в ближайшие часы направятся на Родос, если гражданские авиакомпании не смогут выполнить запланированные вывозные рейсы.

На Родосе в зоне стихийного бедствия находятся сотни туристов из Чехии. 

Теги:
ЧехияГрецияФиала, Петр
© Информационное агентство ТАСС
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