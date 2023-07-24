Экс-премьер Украины заявил, что вступление в НАТО нужно не народу, а киевскому режиму

Николай Азаров также отметил, что о гарантиях безопасности можно договориться лишь с той властью, которая учитывает интересы местного населения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Присоединение Украины к НАТО на руку не ее народу, а режиму в Киеве. Уверенность в этом выразил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима [президента Владимира] Зеленского или такого же режима, который придет на его смену. То есть речь идет о гарантиях безопасности проамериканскому режиму - вот как надо правильно формулировать, чтоб понимать четко и ясно", - прокомментировал он заявления Киева о том, что НАТО якобы способна обеспечить Украине безопасность.

По словам Азарова, о гарантиях безопасности можно договориться только с той властью, которая учитывает интересы местного населения. "А если речь идет об Украине, там должна быть украинская власть, руководствующаяся интересами украинского народа. Тогда с ней можно о чем-то договариваться", - отметил экс-премьер.

Он подчеркнул, что украинскому народу членство страны в Североатлантическом альянсе абсолютно не нужно. "Он прекрасно жил без НАТО", - указал Азаров.