Досрочные выборы в Испании, кандидат на пост премьер-министра страны. Итоги голосования

Досрочные всеобщие выборы прошли в воскресенье в Испании. По итогам волеизъявления должны быть избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата) парламента и 208 членов Сената (верхняя палата). Именно нижняя палата представляет особый интерес, поскольку кандидатура будущего премьер-министра королевства должна быть одобрена голосами Конгресса депутатов.

Изначально выборы были запланированы на конец 2023 года, тем не менее в мае глава правительства Педро Санчес объявил о решении провести их досрочно. Премьер пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов на региональных и муниципальных выборах, полученных Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), лидером которой он является.

ТАСС собрал основное о прошедших всеобщих выборах.

Итоги голосования

Явка на выборах превысила 70% по сравнению с 66% в 2019 году. При этом изначально Санчеса критиковали за решение назначить голосование на период летних отпусков.

Консервативная Народная партия (НП), лидером которой является Альберто Нуньес Фейхоо, лидирует по итогам обработки 99% бюллетеней. Эта ведущая оппозиционная политическая сила получает 136 кресел в нижней палате парламента. За ней следуют ИСРП Санчеса (122), крайне правая партия "Вокс" (33) и новое левое движение "Сумар" (31). Таким образом, ни одной политической силе не удается добиться абсолютного большинства в парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

НП значительно укрепила свои позиции по сравнению с выборами 2019 года: ранее у консерваторов было 89 мест в Конгрессе депутатов. ИСРП также получила больше мандатов в нижней палате (было 120). Заметно ослабила позиции "Вокс" (было 52).

Неизвестно, кто будет править

Кандидатуру премьера Испании утверждает Конгресс депутатов. Партии необходимо получить 176 из 350 мест в нижней палате, чтобы беспрепятственно одобрить претендента. В последний раз в Испании такое происходило в 2011 году. При отсутствии очевидного победителя, который бы сумел утвердить своего кандидата на пост премьер-министра, партии ведут переговоры о формировании коалиции. При этом расклад может сложиться и не в пользу явного лидера по итогам волеизъявления.

ИСРП заявляла о готовности вступить в союз с движением "Сумар", чтобы сформировать коалиционный кабмин. Соцпартию могут поддержать другие небольшие политические силы. В свою очередь НП может попытаться договориться с "Вокс".

Пока расклад сил складывается скорее в пользу ИСРП, однако все еще сложно предсказать, как политические силы поведут себя при попытке заключить коалиционные соглашения после выборов.

Страна выборов

Согласно закону, парламентские выборы в Испании должны проводиться примерно раз в четыре года. Нынешнее волеизъявление стало уже пятым с 2015 года. Восемь лет назад победу одержала НП, которой, однако, не удалось завоевать абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Так как ни один кандидат не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, было решено провести еще одни выборы.

По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась НП. После длительных переговоров между партиями Мариано Рахой, который на тот момент возглавлял партию, был утвержден премьером.

В 2018 году испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в котором были замешаны сторонники НП. ИСРП использовала это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал Санчес.

В 2019 году председатель правительства назначил внеочередные выборы на апрель того же года, так как парламент не одобрил предложенный кабмином проект бюджета. По итогам голосования победа досталась ИСРП. Тем не менее партия не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса премьером. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - настаивал на формировании коалиционного правительства, против чего возражали социалисты.

Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате у партий истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по данному вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления в ноябре 2019 года. По итогам этих выборов в Испании было сформировано коалиционное правительство ИСРП и нескольких левых политических сил.