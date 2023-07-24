Премьер Испании считает, что правые потерпели неудачу на выборах

Консервативная Народная партия побеждает на выборах после обработки почти всех бюллетеней, получая 136 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес считает, что правые политические силы потерпели неудачу по итогам состоявшихся в воскресенье досрочных всеобщих выборов в королевстве.

"Мы получили больше голосов, больше мест и больше процентов, чем четыре года назад", - заявил он. Как считает глава правительства, "регрессивный блок" правых сил "потерпел поражение".

Консервативная Народная партия - главный конкурент ИСРП - побеждает на выборах после обработки почти всех бюллетеней, получая 136 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижней палате парламента). За ней идут ИСРП (122 мандата), крайне правая партия "Вокс" (33) и левое движение "Сумар" (31). Таким образом, ни одной политической силе не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнутся переговоры для утверждения кандидатуры премьера.

Изначально выборы были запланированы на конец года, однако еще в мае Санчес объявил о решении провести досрочное голосование. Он пошел на этот шаг в связи с неудовлетворительными результатами ИСРП на региональных и муниципальных выборах.

Кандидатуру главы правительства Испании утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить ее, партии необходимо получить не менее 176 мандатов в 350-местной палате. Последний раз такое происходило в 2011 году.