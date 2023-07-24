24 июля, 00:00
Военная операция на Украине

Эксперт назвал отсутствие подготовки и оружия причиной неудачи Украины на поле боя

Как полагает обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео, в отсутствии продвижения ВСУ есть также вина НАТО, которая не поставила Киеву необходимую технику

РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Украина начала контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны и не имея необходимого для этого вооружения. Такое мнение изложил в воскресенье военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

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"Киевские генералы начали атаку на укрепленную оборонительную линию, не подготовив должным образом военный персонал и не доставив подходящее вооружение. Огромные [танки] Leopard 2 оказались обездвижены на минах, американские [боевые машины пехоты] Bradley остановились на линии перекрестного огня, и никто не позаботился о создании прохода. Не оказалось даже танков с подъемниками, чтобы убрать с пути поврежденные машины: десятки образцов западной военной техники неделями остаются брошенными в поле", - написал он.

"И результат налицо: контрнаступление не продвигается на протяжении 48 дней", - делает вывод автор. Он предполагает, что у украинского командования не было времени на подготовку, которую следовало проводить не три месяца, имевшихся в его распоряжении, а гораздо дольше. "Солдаты должны быть обучены специальной технике ведения боя, быть экспертами во взрывном деле, разбираться в механике и геологии, обладать тактическим видением и уметь принимать решения в хаосе перестрелки. Но есть вина и НАТО, которая не поставила нужную технику", - считает Ди Фео.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления ВС Украины. 

Теги:
УкраинаИталияРоссияВоенная операция на Украине
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