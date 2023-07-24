Президент Туниса: развитым странам надо предотвращать голод в Африке вместо продаж оружия

Каис Саид считает, что для достижения стабильности необходимо изучить реальные причины проблем в сфере безопасности

РАБАТ, 24 июля. /ТАСС/. Экономически развитым странам мира необходимо тратить средства не на продажу оружия государствам Африки, а на противодействие голоду на континенте. Такое мнение выразил в воскресенье президент Туниса Каис Саид.

"Нынешний миграционный кризис является логическим следствием предшествовавших ему миграционных потоков в условиях оккупации и колониализма", - отметил глава государства, говоря о проблеме незаконного перемещения людей из стран Африки в Европу. Он выступил на международной конференции по проблеме миграции в Риме, передает информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Саид подверг критике "решимость развитых стран продавать оружие африканским государствам с целью обострения напряженности и разжигания конфликтов". "Было бы более разумно и уместно использовать средства, напрасно растраченные на торговлю оружием, для предотвращения голода в Африке", - отметил президент.

"Нельзя достичь безопасности и стабильности без изучения реальных причин неравенства и проблем в сфере безопасности", - продолжал Саид. По его мнению, "нелегальная миграция с годами превратилась в настоящую человеческую трагедию".

Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении стран ЕС остается одним из самых часто используемых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.