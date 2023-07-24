Уровень неодобрения действий правительства Японии достиг максимального уровня

За прошлый месяц он поднялся на 8 процентных пунктов и достиг отметки в 52%

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Уровень неодобрения действий японского правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за прошедший месяц поднялся на 8 процентных пунктов (п. п.) и достиг отметки в 52%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного газетой Yomiuri.

Подчеркивается, что это максимальная отметка, на которую выходил рейтинг неодобрения кабмина Кисиды. Последний раз такой антирекорд для его правительства фиксировался в декабре прошлого года - тогда уровень неодобрения также достиг 52%. В то же время уровень поддержки действий правительства за последний месяц упал на 6 п. п. до отметки в 35%, что также стало минимальным показателем за все время нахождения Кисиды у власти. Стоит отметить, что за последние два месяца уровень поддержки правительства Кисиды обвалился сразу на 21 п. п.

Главной причиной падения рейтинга Кисиды стали проблемы, возникшие при объединении в одной карте функций удостоверения личности и медицинского страхования. В последние месяцы в стране возникали многочисленные скандалы, связанные с утечками личных данных и невозможностью оплатить за счет страховки медицинские услуги: в связи с этим власти приняли решение отложить реализацию этой инициативы до осени. Подавляющее большинство респондентов Yomiuri (80%) считает, что Кисида не демонстрирует должного лидерства в сложившейся ситуации. 78% опрошенных уверены, что властям не удастся к осени решить проблему.

Также 79% принявших участие в опросе негативно высказались о действиях властей, направленных на борьбу с повышением цен в стране.

Общенациональный опрос газеты Yomiuri проводился 21-23 июля, в нем приняли участие 1 052 человека.