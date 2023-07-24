Yonhap: атомная подлодка ВМС США прибыла на базу в Чеджу

По данным южнокорейских военных, субмарина зашла в Чеджу пополнить запасы

СЕУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла в понедельник на военно-морскую базу южнокорейских ВМС в городе Чеджу. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным южнокорейских военных, субмарина зашла в Чеджу пополнить запасы. Командование ВМС Республики Корея также подчеркнуло, что в связи с отмечаемой в этом году 70-й годовщиной создания южнокорейско-американского альянса стороны продолжат укреплять оборонное сотрудничество и проводить различные обмены.

На прошлой неделе в порт Пусан заходила стратегическая подлодка США USS Kentucky с ядерным оружием на борту. Визит состоялся 18 июля в период проведения в Сеуле первого заседания консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США. После этого на борт субмарины поднялся южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

20 июля министр обороны КНДР Кан Сун Нам предупредил, что заход USS Kentucky в Пусан может быть условием для применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна. В ответ 21 июля Министерство национальной обороны Республики Корея заявило, что применение ядерного оружия Пхеньяном против альянса Сеула и Вашингтона приведет к окончанию существования КНДР.

Президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислены некоторые шаги, направленные на демонстрацию потенциала сдерживания. В частности, планируются регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подлодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков.