Посольство Китая в Токио предостерегло Японию от взаимодействия с НАТО

В дипмиссии отметили, что проникновение альянса в Азиатско-Тихоокеанского регион противоречит Уставу ООН и дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китай предостерег Японию от взаимодействия с Североатлантическим альянсом, который своими заявлениями способствует возникновению конфронтации в регионе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте посольства КНР в Токио.

"Мы обратили внимание на взаимодействие между НАТО и Японией в последнее время, - заявило китайское посольство. - Надеемся, что японская сторона учтет уроки истории, продолжит неукоснительно следовать мирному пути развития и не будет предпринимать действий, подрывающих взаимное доверие между странами региона и региональную стабильность".

Дипломатическая миссия напоминает, что альянс предпринимает попытки вмешаться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и привести к возникновению в нем блокового противостояния. "На недавно завершившемся саммите в Вильнюсе НАТО опять нагнетала напряженность по вопросам, касающимся КНР, создавая конфронтацию. Китайская сторона этим серьезно обеспокоена и выражает решительный протест", - подчеркивается в заявлении.

В нем указывается, что расширение альянса на восток и его проникновение в АТР противоречит Уставу ООН и должно рассматриваться как фактор, дестабилизирующий ситуацию в сфере безопасности. Посольство Китая напоминает, что НАТО не соблюдает нормы международного права, вмешиваясь во внутреннюю политику отдельных государств.

"Страны АТР не приветствуют азиатизацию альянса, наш регион также не нуждается в так называемой азиатской версии НАТО", - подытожила китайская дипломатическая миссия.

Офис НАТО в Токио

В последнее время Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В 2022 году Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД страны принял решение сделать независимым представительство при этой организации, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоялся 11-12 июля. В ходе его проведения альянс и Япония согласовали новый план сотрудничества, который предусматривает взаимодействие в области киберпространства, разработки технологий и борьбы с дезинформацией.