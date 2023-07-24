Министр обороны Польши заявил о создании саперного батальона на северо-востоке страны

Мариуш Блащак добавил, что в ближайшее время сообщит о новых инвестициях

ТАСС, 24 июля. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании саперного батальона, который будет размещаться на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре.

"В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", - написал Блащак на своей странице в Twitter в воскресенье, добавив, что в ближайшее время сообщит о новых инвестициях.

Он отметил, что считает польских солдат - лучшей гарантией безопасности страны.

На прошлой неделе представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман заявил, что министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК "Вагнер".