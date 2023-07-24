24 июля, 03:59

Япония призвала к расширению числа участников Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов

Заместитель генсека кабинета министров Ёсихико Исодзаки подчеркнул, что восточноазиатское государство продолжит указывать странам на необходимость ратифицировать этот документ

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Японии считает важным присоединение как можно большего числа государств к Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов, которую японская сторона ратифицировала еще в 2009 году. Об этом заявил в понедельник на регулярной пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

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"Если говорить о позиции нашей страны, то мы считаем важным, чтобы как можно большее число стран присоединилось к этой конвенции", - отметил он. Исодзаки подчеркнул, что Япония продолжит на двустороннем и многостороннем уровнях призывать другие государства ратифицировать этот документ.

Кроме того, на соответствующую просьбу журналистов он не стал напрямую комментировать удар Вооруженных сил Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов, в результате которого погиб один и получили ранения несколько сотрудников российских СМИ. В то же время Исодзаки отметил, что в курсе заявлений, сделанных Минобороны РФ на этот счет. 

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