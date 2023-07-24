ВСУ заявили о повреждении инфраструктуры одного из портов на Дунае в Одесской области

Официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что повреждены, в частности, агроангар, а также несколько складов других видов грузов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Инфраструктура одного из украинских портов на Дунае повреждена ночью в понедельник. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

"Есть попадания в один из портов [на побережье Дуная]. <...> Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта", - сказала она в эфире телеканала "Рада". По словам Гуменюк, также повреждены агроангар и несколько складов других видов грузов.

Она не уточнила, о каком именно порте идет речь.

В понедельник издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Измаиле - крупном порте на Дунае в Одесской области.