Вооруженные силы Тайваня начали масштабные ежегодные учения "Ханьгуан"

Одновременно с маневрами будут проводиться учения "Тунсинь-33"

ГОНКОНГ, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня начали в понедельник переброску авиации на резервные пункты базирования в рамках масштабных учений "Ханьгуан". Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, легенда учений предполагает, что в первый день обороняющиеся "синие" получили сигнал о подготовке армии "красных" к атаке на остров. Военно-воздушные силы Тайваня перебрасывают самолеты с западного побережья на восточное - на авиабазы Цзяшань (уезд Хуалянь) и Чжихан (Тайдун) - для укрытия в подземных укрепленных комплексах.

Корабли Военно-морских сил Тайваня срочно вышли в море и должны приступить в рамках учений к минированию фарватеров в районе крупных портов и вероятных мест высадки десанта.

Одновременно с маневрами "Ханьгуан" будут проводиться учения "Тунсинь-33", в ходе которых будут отрабатываться мобилизационные мероприятия и формирование боевых подразделений из резервистов. Кроме того, с 24 по 27 июля пройдут учения сил противо-воздушной обороны "Ваньань-46": в 22 регионах Тайваня после полудня на 30 минут будет останавливаться движение всего наземного общественного транспорта и метро, пассажиры должны будут покинуть транспортные средства и переждать атаку условного противника в укрытиях.

Власти предупредили население, что в случае невыполнения указаний сил гражданской обороны и военных будет грозить штраф за препятствование проведению учений в размере от 30 тыс. до 1,5 млн новых тайваньских долларов (от $1 до $48 тыс.).

Маневры "Ханьгуан" проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил. С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза учений "Ханьгуан-39", сценарий которой предусматривал компьютерное моделирование отражения полномасштабного вторжения на остров. Второй этап учений будет проводиться с 24 по 28 июля.