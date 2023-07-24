Трамп раскритиковал признание Байдена в дефиците боеприпасов у США

По словам бывшего американского лидера, нынешнее время стало "самым опасным в истории США"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за признание в нехватке боеприпасов у Пентагона в "самое опасное время в истории страны".

"У нас [у власти] человек, который не понимает, что делает. Человек, который накануне вышел и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов", - сказал Трамп в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News. "Мы все отдали. Если вы все отдали - это ужасно. Но еще ужаснее - сказать об этом всему миру. Он рассказал Китаю и другим враждебным для нас странам, что у нас нет боеприпасов, - подчеркнул бывший американский лидер. - Насколько глупым нужно быть, чтобы сказать это?"

Трамп считает, что нынешнее время стало "самым опасным в истории США", в частности, из-за распространения ядерного оружия.

7 июля в интервью телеканалу CNN Байден заявил, что США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также утверждал, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боеприпасы, чтобы восполнить недостаток обычных артиллерийских снарядов, которые очень быстро заканчиваются у Вооруженных сил Украины. Он подтвердил, что США пошли на такой шаг ввиду нехватки у них необходимых Украине боеприпасов.