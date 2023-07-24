Премьер-министр Монголии обсудит в США сотрудничество в области космоса и энергетики

График встреч пока уточняется

УЛАН-БАТОР, 24 июля. /ТАСС/. Глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 31 июля отправится в США с официальным визитом, в ходе которого планирует обсудить с американской стороной сотрудничество в области космоса, прямого авиасообщения, возобновляемой энергетики и борьбы с коррупцией. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил источник в правительстве Монголии.

"Программа визита премьер-министра Монголии в Америку и график встреч уточняются. Пока известно, что планируется обсуждение сотрудничества по пяти направлениям: космические технологии, прямое авиасообщение, подготовка преподавателей английского языка, возобновляемая энергетика и борьба с коррупцией", - сообщил источник.

В частности, стороны должны обсудить инвестиции США в проекты Монголии в сфере возобновляемой энергетики. Предполагается, что сотрудничество с NASA позволит стране усовершенствовать прогнозирование стихийных бедствий, сочетая многолетние наблюдения и космические технологии.

Также во время визита может окончательно решиться вопрос об открытии прямого авиасообщения между двумя странами, которое готовится с 2021 года. Отдельно будет обсуждаться вопрос о подготовке монгольских учителей английского языка, поскольку он стал основным иностранным языком для изучения в школах согласно новому закону об образовании.

На повестке переговоров будет и сотрудничество США и Монголии в борьбе с коррупцией, поскольку в Соединенных Штатах с 2019 года скрывается от следствия бывший премьер-министр Монголии Чимэдийн Сайханбилэг. О нем ранее сообщал министр юстиции и внутренних дел страны Хишгээгийн Нямбаатар, информируя о ходе антикоррупционной операции "Птица" по возвращению беглецов из других стран.

Монголия и США установили дипломатические отношения в январе 1987 года. В 1988 году в Улан-Баторе открылось посольство Соединенных Штатов, в 1989 году в Вашингтоне - посольство Монголии. МИД страны и Госдепартамент США на ежегодных консультационных встречах обмениваются мнениями по различным вопросам международной политики и экономики.