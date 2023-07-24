Австралия закупит 20 новых военно-транспортных самолетов Hercules для ВВС страны

Министр обороны Ричард Марлз сообщил, что поставка первого воздушного судна ожидают в конце 2027 года

СИДНЕЙ, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Австралии закупит 20 новых военно-транспортных самолетов C-130J Hercules компании Lockheed Martin для ВВС страны. Как сообщил в понедельник министр обороны Ричард Марлз, сумма заказа превысит 9,8 млрд австралийских долларов ($6,6 млрд).

"Новые самолеты помогут обновить и расширить существующий парк из 12 [самолетов] Hercules, состоящих на эксплуатации Военно-воздушных сил Австралии", - сообщил министр в заявлении, опубликованном оборонным ведомством. Он отметил, что поставка первого воздушного судна в рамках заказа ожидается в конце 2027 года.

Также Марлз сообщил о "значительной пользе", которую расширение авиапарка ВВС принесет австралийской промышленности, указав на "новые возможности для строительства объектов инфраструктуры и технического обслуживания воздушных судов". Сами самолеты, как заявили в Минобороны, будут использованы для переброски персонала, оборудования и гуманитарных грузов, а также для проведения поисково-спасательных операций, ликвидации последствий стихийных бедствий и медицинской эвакуации.