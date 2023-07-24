Белоруссия заявила, что Запад задействовал против Минска весь арсенал средств воздействия

Как отметил глава МИД республики Сергей Алейник, международная обстановка в последнее время только усугубляется

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Запад задействовал против Белоруссии весь доступный ему арсенал средств воздействия. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"Против нашей страны, выстраивающей собственный путь развития, развернут весь доступный арсенал инструментов воздействия на несогласных с сохранением однополярного миропорядка - от экономических ограничительных мер до полномасштабной гибридной войны и угроз силового воздействия, которые слышны все громче", - сказал он на открытии в Минске семинара с руководителями белорусских загранучреждений.

Глава МИД отметил, что международная обстановка, которую в белорусском дипломатическом ведомстве год назад характеризовали как весьма сложную, в последнее время только усугубляется. "Беларусь, находясь в эпицентр геополитического разлома, в полной мере ощущает на себе все процессы, связанные с коллапсом архитектуры европейской, да и глобальной безопасности, с девальвацией системы международных отношений, деградацией международного права", - сказал министр.

"В то же время все более очевидной становится необратимость процесса перехода к многополярному устройству мира. Заявляют о себе новые центры силы. Полицентричность набирает обороты. Она создает новые координаты, на которые будут ориентированы новая система международных отношений и новая архитектура безопасности", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Алейник указал на необходимость активно развивать отношения с традиционными партнерами и дружественными Минску странами. "Необходимо продолжить наращивание взаимодействия со странами глобальных Востока и Юга. Задел для этого уже есть, в том числе в многосторонних форматах", - отметил министр.

"Наш опыт ответных действий на нелегитимные санкции, демонстрации мировому сообществу их контрпродуктивности и пагубности необходимо более активно использовать для консолидации дружественных стран. Нужно позиционировать Беларусь в числе государств, формирующих ядро здравомыслия в меняющемся мире", - нацелил глава МИД белорусских дипломатов.