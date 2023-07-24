Трамп считает, что Европа должна оказать помощь Украине на $100 млрд

Как отметил бывший американский президент, территориально Европа расположена ближе к Украине, а США от континента "отделяет океан"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Украина должна получить около $100 млрд от европейских стран, чтобы объем помощи мог быть сопоставим с тем, что Киеву предоставил Вашингтон. Такую точку зрения изложил бывший президент США Дональд Трамп в воскресенье.

В ответ на вопрос ведущей телеканала Fox News, решит ли он в случае переизбрания "остановить денежные потоки, идущие на Украину", Трамп заверил, что сможет "добиться урегулирования войны".

"Во-первых, я бы сказал Европе: "С вас причитается около $100 млрд, вы должны заплатить.<...>. Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает очень мало", - отметил бывший президент в ходе интервью.

Политик добавил, что территориально Европа расположена ближе к Украине, а США от континента "отделяет океан". "Почему мы потратили $150 млрд, а они - $20 млрд? Экономики их стран, если их все сложить, почти совпадают с нашей по объему", - указал Трамп.

Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около $113 млрд. Основную часть содействия Киеву Вашингтон оказывает по линии Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.