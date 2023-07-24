Австралийская полиция пресекла попытку ввоза в страну на яхте 247 кг кокаина

Как сообщили в ведомстве, двух человек взяли под стражу

СИДНЕЙ, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла 247 кг кокаина с борта яхты, пришвартованной в Таунсвилле, два человека взяты под стражу. Как сообщили в ведомстве в понедельник, судно со спрятанными в бортах наркотиками прибыло из Вануату.

Как сообщили в AFP, сотрудникам полиции удалось взять с поличным и заключить под стражу двух мужчин в связи с попыткой незаконного ввоза наркотиков общей стоимостью более 61,7 млн австралийских долларов ($41,6 млн) на территорию Австралии. "Арестованные мужчины ранее приехали в Таунсвилл, чтобы забрать кокаин, спрятанный внутри корпуса яхты. Как ожидается, они предстанут перед судом до конца дня", - указали в полиции. После ареста они были экстрадированы в Брисбен, где, как ожидается, обоим мужчинам предъявят обвинения в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Также в ведомстве сообщили, что арест стал результатом трехмесячного расследования, начавшегося после того, как яхта, "сразу вызвавшая подозрение пограничников", прибыла в порт Таунсвилла. По его информации, сотрудники погранслужбы и полиции обнаружили "небольшие полости в корпусе судна" и извлекли оттуда кокаин во время тщательного досмотра. Затем "служащие AFP заменили наркотики на безопасное вещество и ждали, когда получатель явится за своим грузом", чтобы произвести задержание.